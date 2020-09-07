البيت الأبيض: ترامب هزم "داعش"

وأعلن البيت الأبيض، يوم 10 يوليو/ تموز 2017، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ العراق على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش" كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.
وزعم أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
Under President @realDonaldTrump, we defeated 100 percent of the ISIS caliphate.— The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020
Our responsibility now is to bring American troops home from endless wars. pic.twitter.com/gCQeHHtQHc
وقال ترامب: "لقد هزمنا داعش في سوريا وهو ما يعد السبب الوحيد لوجود القوات الأمريكية".
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