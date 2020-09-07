البيت الأبيض: ترامب هزم "داعش"

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هزم تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أنه يجب إنهاء الحروب القائمة حتى الآن.

وكتبت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "هزمنا تنظيم (داعش) الإرهابي بنسبة 100 في المئة، ومسؤوليتنا الآن هي إعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم وإنهاء الحروب التي مازالت قائمة حتى الآن".

وأعلن البيت الأبيض، يوم 10 يوليو/ تموز 2017، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ العراق على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي، بيان النصر وتحرير الموصل من مقر عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في المدينة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش" كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وزعم أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

Under President @realDonaldTrump, we defeated 100 percent of the ISIS caliphate.



Our responsibility now is to bring American troops home from endless wars. pic.twitter.com/gCQeHHtQHc — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

وقال ترامب: "لقد هزمنا داعش في سوريا وهو ما يعد السبب الوحيد لوجود القوات الأمريكية".