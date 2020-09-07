أردوغان يتحدث عن الاكتشاف البحري الأكبر في تاريخ بلاده والثاني عالميا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن احتياطي الغاز الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يعادل ما قدره 1.9 مليار برميل من النفط.

وأضاف أن احتياطي الغاز المذكور في هذا الاكتشاف، هو ثاني أكبر مورد تم اكتشافه خلال العام الجاري عالميا، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المذكور بين الاحتياطيات القليلة في العالم من حيث جودة الغاز، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأعلن أردوغان قبل أسبوعين، عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وأعرب عن آماله في أن تواصل بلاده اكتشاف احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط.

وأوضح أردوغان أن الكشف هو الأكبر في تاريخ تركيا حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب، فاتحا الباب أمام تحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.

ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.

في وقت سابق اليوم، قال أردوغان إن بلاده ستخرج من جائحة كوفيد-19 باقتصاد أقوى، ودعا الأتراك إلى اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأكد أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثرواتها ومقدرات شعبها، مضيفًا أن "الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد".