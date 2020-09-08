الكشف عن مبادرة عالمية صينية لحماية أمن البيانات

كشفت الصين النقاب، اليوم الثلاثاء، عن مبادرتها العالمية لأمن البيانات التي تعارض تقويض البنية التحتية الرئيسية، أو سرقة البيانات باستخدام تكنولوجيا المعلومات وإجبار الشركات على تخزين البيانات المنتجة في الخارج في بلدها الأم.

ونقلت رويترز عن وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، إن المبادرة تدعو أيضا شركات التكنولوجيا إلى عدم إنشاء أبواب خلفية في خدماتها أو منتجاتها للحصول على البيانات بشكل غير قانوني كما تدعو المشاركين إلى عدم الانخراط في مراقبة واسعة النطاق لدول أخرى أو الحصول بشكل غير قانوني على معلومات المواطنين الأجانب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد كشف عما أطلق عليه اسم "المخططات الأمريكية" بشأن "تيك توك" وأشقائها الصينيين.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن واشنطن تعد خطة لملاحقة شركات الهواتف الصينية، حتى تغير الحكومة الصينية من سياساتها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد شركات الاتصالات الصينية، حتى تغير سلطات جمهورية الصين الشعبية متطلباتها لهذه الشركات.

وأردف قائلا: "لم نركز على أي شركة معينة. ركزنا على التكنولوجيا والحزب الشيوعي الصيني، لم يكن تركيزنا على استهداف أي شركة صينية بسبب نجاحها التجاري".

وقال بومبيو: "سنحرص على استهداف منظمات الحزب الشيوعي الصيني أو المنظمات التجارية التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني والتي تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة".

ويذكر أن وزارة الخارجية الصينية عارضت الإجراءات الأمريكية ضد TikTok و WeChat messenger ودعت واشنطن إلى التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية.