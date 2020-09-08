الجيش الهندي يصدر بيانا بشأن اشتباكات جديدة مع قوات صينية على الحدود

رفضت الهند، اليوم الثلاثاء، اتهام الصين لها بانتهاك الاتفاقيات الحدودية، ووجهت اتهامات للقوات الصينية بإطلاق النار في الهواء خلال مواجهة على حدودهما الفعلية التي يشوبها التوتر.

وقال الجيش الهندي، في بيان له، إن "جيش التحرير الشعبي هو الذي ينتهك الاتفاقيات انتهاكا سافرا ويجري مناورات عدوانية، بينما يستمر التواصل على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "جنودا صينيين حاولوا الاقتراب من موقع هندي في قطاع لاداخ في غرب الهيمالايا، وعندما تصدت لهم القوات الهندية أطلق جيش التحرير الشعبي بضع أعيرة نارية في الهواء".

وكانت الصين اتهمت القوات الهندية بانتهاك اتفاق ثنائي وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء خلال مواجهة مع عسكريين صينيين على الحدود المتنازع عليها، يوم أمس الاثنين، وسط تجدد التوتر بين البلدين.

يشار إلى أن الجانبين يلتزمان ببروتوكول طويل الأمد لتجنب استخدام الأسلحة النارية على الحدود الحساسة بالغة الارتفاع والتي تمر عبر جبال الهيمالايا الغربية على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يمنع وقوع إصابات.

وقُتل 20 جنديا هنديا في اشتباك مع قوات صينية في يونيو/ حزيران وهو الحادث الذي دفع الصين والهند إلى نشر قوات إضافية على امتداد الحدود.