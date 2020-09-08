وفاة 11 شخصا وفقدان 9 في انهيار منجم بباكستان

لقي 11 شخصا حتفهم بينما فُقد 9 آخرون إثر انهيار صخري لمنجم شمال غربي باكستان.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن وسائل إعلام محلية تداولت الخبر، حيث توفي 11 شخصا، وأصيب 5، واعتبر 9 في عداد المفقودين.

ويقع منجم الرخام، في منطقة موهمند القبلية، شمال غربي باكستان. وقالت فرق الإنقاذ، إن الحادث تسبب في إيذاء 25 شخصا، حيث تم انتشال 11 جثة، و5 جرحى، إضافة للتسعة المفقودين.

وكان معظم الضحايا من العمال في المنجم، حيث لا توجد خدمات هاتف أو موبايل في هذه المنطقة النائية.

وحسب سكان محليين، وقع الحادث أثناء عملية تفجير للصخور.

وفتحت حكومة المقاطعة تحقيقا في الحادث، الذي وقع مثيل له في فبراير/ شباط الماضي.