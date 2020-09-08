ترامب يتحدث عن انفصال الاقتصاد الأمريكي عن الصيني

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة انفصال الاقتصاد الأمريكي عن الاقتصاد الصيني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالا طائلة إذا توقفت أنشطة الأعمال بين البلدين.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "كلمة الانفصال مثيرة للاهتمام. نحن نخسر مليارات الدولارات، وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات".

وأضاف ترامب "هذا ما يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه".

وتخوض البلدان حربا تجارية اندلعت في 2018 عقب إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية.

وكرد انتقامي من الحكومة الصينية، تم فرض رسوم جمركية على أكثر من 128 منتج أمريكي أشهرها فول الصويا.

وأصبحت الرسوم الأمريكية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية فعالة في السادس من يوليو/تموز، وقامت الصين بفعل المثل على نفس القيمة.

يذكر أن هذه الرسوم تمثل ما قيمته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي.