كوستاريكا تختبر علاجا لفيروس كورونا باستخدام الأجسام المضادة للخيول

تريد كوستاريكا اختبار ومشاركة علاج غير مكلف مع دول أمريكا الوسطى الأخرى، لمعرفة ما إذا كان يساعد في علاج فيروس كورونا.

تستعد كوستاريكا لاختبار علاج فيروس كورونا باستخدام الأجسام المضادة للخيول.

وتم تطوير عقار قائم على الأجسام المضادة في الخيول التي استخدمت لمواجهة "سارس كوفيد 2" في معهد كلودوميرو بيكادو (ICP).

ويريد الأخصائيون اختبار الدواء على 26 مريضا منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.

وتحدث رئيس صندوق التأمين الاجتماعي رومان ماكايا لـ"رويترز" عن ذلك.

يستخدم الباحثون في كوستاريكا طريقة باستخدام الأجسام المضادة للحصان لتطوير ترياق لدغات الأفاعي. وتأمل السلطات المحلية في استخدام الدواء على نطاق واسع في المستشفيات إذا كانت نتائج المرحلة الثانية من الدراسة إيجابية.

قال منسق المشروع في برنامج المقارنات الدولية ألبرتو ألابا: "تطورات مماثلة جارية في الأرجنتين والبرازيل".