صحفيان أستراليان يغادران الصين خوفا من الاعتقال

غادر صحفيان أستراليان، الصين، أمس الاثنين، خوفا من تعرضهما للاعتقال، حسبما أعلنت مؤسستان يعملان لصالحهما.

وقالت "يورو نيوز" إن شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية، أعنلت مغادرة مراسلها في بكين، بيل بيرتلز، ومراسل صحيفة "أوستراليان فايننشال ريفيو" في شنغهاي، مايكل سميث، إلى أستراليا، برفقة دبلوماسيين أستراليين.

ويأتي القرار بعد إلقاء سلطات صينية القبض على مراسلة تدعى تشينغ لي، من أستراليا، ولم تكشف الصين عن السبب، فيما توترت العلاقة بين البلدين على إثر هذا الأمر.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد أبلغت سفارة واشنطن في بكين، عن قيود جديدة على الصحفيين وذلك "عبر حرمانهم من تجديد بطاقاتهم الصحفية ورفض معالجة طلبات التأشيرات للصحفيين الذين طردوا في وقت سابق من العام".