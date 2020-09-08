الأمم المتحدة تعلق على المحاكمة السعودية في قضية خاشقجي وتطالب بإجراءات بحق المسؤولين

علقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على المحاكمة السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرة أنها تفتقر للشفافية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المحاكمة التي أجرتها السعودية في قضية الصحفي خاشقجي، افتقرت للشفافية والمحاسبة، والقضية شابها "عوار في تحديد المسؤولية عن الجريمة"، على حد تعبير المفوضية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في إيجاز صحفي صدر في جنيف، إن "هذه قضية افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة".

وأضاف المتحدث في بيانه الصحفي، قائلا: "أولئك المسؤولون (عن مقتل خاشقجي) يجب مقاضاتهم وصدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة".