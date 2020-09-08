إيران تعلن عن إجراء مفاوضات مع روسيا بخصوص لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنها "تجري مفاوضات مع روسيا حول اللقاح الذي أنتجته موسكو ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام".

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "هناك العديد من الجهات والعلماء يعملون على إنتاج لقاح لكورونا داخل البلاد، كما أجرينا مفاوضات مع روسيا بشأن اللقاح الذي أنتجته، ومع بعض الدول الأخرى التي تتبادل المعلومات حيال ذلك".

وتابع "نقوم بمتابعة الأمر من أجل شراء اللقاح من الدول التي تنجح في إثبات فعاليته".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء أمس الاثنين، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام، ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح إلى المناطق قريبا.

وقالت الوزارة في بيان: "سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام". ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.