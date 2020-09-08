تركيا تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة بعد ارتفاع عدد الإصابات

أرسلت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، تعميما إلى جميع محافظات البلاد، يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع.

وجاء في بيان الداخلية التركية: "بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، نلزم المواطنين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد".

وسجلت تركيا، أمس الاثنين، 1703 إصابات وهي الأعلى منذ 6 مايو/ أيار الماضي؛ فيما بلغ عدد الوفيات 57 وهو أعلى معدل منذ 8 مايو.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، في تغريدة على موقع تويتر، عن ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 281 ألف و509 بعد تسجيل 1703 إصابات جديدة في البلاد 1118 منهم في حالة خطيرة.

وأشار إلى أن "57 شخصاً توفوا بسبب وباء كوفيد – 19" ليرتفع عددهم الإجمالي إلى 6 آلاف و730".

وتعد إحصائية، أمس الاثنين، أعلى حصيلة سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات منذ أكثر من عدة أشهر.

وأعرب الرئيس التركي عن قلقه حيال ارتفاع الإصابات والوفيات بوباء "كوفيد – 19" في البلاد، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية ما زالت تواجه الموجة الثانية من الوباء، إلا أن بلاده في مرحلة أفضل بفضل التدابير التي تتخذها.

ويشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات في تركيا تجاوز إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا، حيث ارتفعت الإصابات في تركيا في فترة الصيف بنسبة 68 في المئة مقابل ارتفاعها في إيطاليا بنسبة 18 في المئة.