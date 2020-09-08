"بسبب الحظ"... رئيس دولة وشعبه ينعون سمكة بشكل رسمي... صور وفيديو

نعت الأوساط الطلابية والثقافية والشعبية في دولة زامبيا، بشكل رسمي، سمكة كانت تعيش في بحيرة مائية صغيرة تابعة لإحدى الجامعات في البلاد.

وانضم رئيس زامبيا إدغار لونجو، إلى الشعب معزيا ومعلنا الحداد بوفاة السمكة الذائعة الصيت، والتي اشتهرت بجلبها للحظ.

وأضاء الطلاب ونخب من المجتمع المدني في جامعة "كوبربيلت" الشموع وساروا حول الحرم الجامعي حدادًا على فقدهم الكبير.

Okay now that I'm done mourning Mafishi, listen to the latest episode of our podcast guys, we'll appreciate 🥺👉🏿👈🏿https://t.co/0lvrguRYnZ pic.twitter.com/3RYzGPt4HQ — Muzeyaa (@Dare2Zeya) September 7, 2020

ونشر المواطنون هاشاغ حمل وسم "Mafishi"، وهي السمكة التي عرفت "بمودتها".

واعتقد الطلاب في الجامعات المنشرة في البلاد، على مدى العقدين الماضيين، أن الأسماك ستجلب لهم الحظ السعيد في الامتحانات.

CBU mourns

Zitian always and forever

Drop a ❤️ for Mafishi https://t.co/ODo8nnxkOr pic.twitter.com/zuGgdZgeWX — Oreo (@MissNyimbili) September 7, 2020

قال رئيس اتحاد الطلبة لورانس كاسوندي، إن "Mafishi" (السمكة الكبيرة باللغة المحلية)، يعتقد أن عمرها نحو 22 عاما على الأقل وعاشت في بحيرة الجامعة لأكثر من 20 عامًا.

Zambia Mourns Mafishi



The country has joined the Copperbelt University (CBU) in mourning Mafishi, a fish believed to have lived for over 10 years. The myth is that once a student looks at it, they will pass their exams.



What other myths have you heard about the famous Mafishi? pic.twitter.com/RQjPFnkS4P — UNZA Digital Media Hub (@UNZA_Media_Hub) September 8, 2020

وأضاف رئيس الاتحاد في الجامعة، أن التحقيق مازال مستمرا للوصول إلى أسباب الوفاة.

Mafishi will be missed greatly 😭😭😭😭but Natasha didn't deserve this pic.twitter.com/kj35VURTPf — Lobe Ukapononesha Bawiso🤼‍♂️ (@tembocheelo) September 8, 2020

وبحسب صحيفة "بي بي سي"، فإن السمكة "لم يتم دفنها بعد، ونحن نخطط لتحنيطها".

واعتاد بعض الطلاب على تكريم الأسماك قبل الامتحانات، معتقدين أنها ستجلب لهم الحظ السعيد، بينما يرى آخرون أنها تخفف التوتر.