"ميغ-29" تعترض طائرة عسكرية اقتربت من حدود روسيا وتجبرها على المغادرة

اعترضت مقاتلة روسية من طراز "ميغ- 29"، اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية من طراز "أوريون" فوق بحر بارنتس ورافقتها بعيدا عن الحدود الروسية.

ووفقا لموقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، قالت الوزارة في بيان إنه "في الثامن من شهر أيلول/سبتمبر، قامت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق بحر بارنتس برصد هدف جوي يقترب من الحدود الروسية، وقد حلقت مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بهدف اعتراضه والتعرف عليه.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وقام بمرافقتها فوق بحر بارنتس.

وأوضح البيان أن المقاتلة الروسية عادت إلى قواعدها بعد ابتعاد الطائرة النرويجية عن الحدود الروسية.

وأكد البيان أن "المقاتلة الروسية نفذت مهمتها وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.