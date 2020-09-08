بايدن: أمريكا لا تتخلى عن الآخرين

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تتخلى عن الآخرين، وأنه لا مكان للكراهية على أراضيها.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "في أفضل أحوالنا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتسم بالكرم والعطف والتفاؤل".

وأضاف: "نعامل الآخرين بكرامة ولا نحمي الكراهية ولا نترك أي أحد خلفنا".

وقال جو بايدن: "أعتقد أن أمريكا تستطيع أن تصبح تلك الأمة مرة ثانية".

وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

At our best, America has always been generous, kind, and optimistic. We treat each other with dignity, give hate no safe harbor, and leave no one behind.



I believe we can be that nation once again. — Joe Biden (@JoeBiden) September 8, 2020

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

بينما يقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".