مقاتلات "إف - 16" تقصف أوكار "داعش" في العراق... فيديو

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات التي نفذتها مقاتلات "إف - 16" العراقية ضد أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي، كانت دقيقة وناجحة.

وأعادت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، على "تويتر"، نشر مقطع فيديو من صفحة الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، يحيى رسول، يظهر لحظة تنفيذ ضربات ناجحة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال سريع: "ضربات جوية ناجحة لطائرات (إف - 16) العراقية على أوكار تابعة لعصابات (داعش) في جبال مخمور".

وبدأت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.