مقاتلات "إف - 16" تقصف أوكار "داعش" في العراق... فيديو

وقال سريع: "ضربات جوية ناجحة لطائرات (إف - 16) العراقية على أوكار تابعة لعصابات (داعش) في جبال مخمور".
وبدأت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرقي محافظة ديالى وجنوبي محافظة كركوك.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
تميزت ضربات طائرات أف-16 العراقية بدقة ونجاح ضد داعش .— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) September 8, 2020
#هزيمة_داعش #العراق @OIRSPox @CJTFOIR @SJTFOIR https://t.co/air1bcb7BE
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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