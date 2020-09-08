قائد الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال جيمس مكونفيل، اليوم الثلاثاء، إن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

لكنه امتنع عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.

وأضاف مكونفيل خلال إحدى الفعاليات: "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن".

ومضى يقول: "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

وكان ترامب قال، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "إن القادة في البنتاغون قد لا يكونون مغرمين بي لأنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئًا سوى خوض الحروب، لإرضاء جميع تلك الشركات (العسكرية) الرائعة المصنعة للقنابل والطائرات وأشياء أخرى".

وأضاف قائلا: "بعض الناس لا يحبون العودة إلى ديارهم؛ بعض الناس يحبون الاستمرار في إنفاق الأموال. خيانة العولمة القاسية تستمر مرة تلو الأخرى، هذا ما هو الأمر عليه".

وأكد أن القوات الأمريكية تدعمه إلى حد كبير، إلا أنه لا يتلقى نفس الدعم من الأعلى. كما أدلى بتعليق دعا فيه إلى إخراج القوات الأمريكية من "الحروب التي لا نهاية لها"، وانتقد حلفاء "الناتو" الذين "يخدعوننا".