"الأخطر في المنطقة"... الكشف عن "جنس مولود" يتسبب بكارثة هائلة في كاليفورنيا... صور وفيديو

تسبب احتفال صغير قامت به أسرة أمريكية بهدف الكشف عن جنس مولودها بحدوث كارثة هائلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اعتبرت هي "الأخطر من نوعها" على الإطلاق.

وتسببت أداة دخانية استخدمها أحد أفراد العائلة بهدف الاحتفال باشتعال حريق هائل، فقدت السيطرة عليه، وتمدد ليلتهم أكثر من 10 آلاف فدان منذ بدء اندلاع النيران يوم السبت الماضي.

وبحسب "سي إن إن"، فقد التهمت النيران أجزاء وسعة من البراري والغابات في مقاطعة سان برناردينو في جنوب كاليفورنيا، حيث احترق نحو 10،574 فدان (42.7914 كيلومتر مربع).

واستطاعت فرق الإطفاء احتواء ما يقدر بنحو 16 % فقط من الحريق حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤولي الإطفاء، الذين قالوا إنه "أحد أخطر الحرائق" التي رأوها في المنطقة.

وبحسب المحققين، فإن الحريق نتج عن "عبوة نارية تولد دخانًا" استخدمت في حفل صباح يوم السبت الماضي في حديقة إلدورادو رانش في يوكايبا، على بعد 70 ميلاً شرق لوس أنجلوس.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blitztim (@blitztim) 8 Сен 2020 в 7:44 PDT

وبحسب السلطات، فقد أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة زوجين مع العديد من الأطفال يسيرون في العشب، ويظهر شخصا ثالثا يقوم بإشعال لعبة نارية دخانية بهدف الاحتفال.

شوهدت الأسرة تتدافع وتلتقط زجاجات المياه في محاولة لإخماد النيران التي اندلعت في المكان، لكنهم فقدوا السيطرة عليها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danny Garcia ♻️ (@ozai_) 7 Сен 2020 в 10:08 PDT

يذكر أنه في عام 2017 ، أطلق أحد عناصر دورية الحدود الأمريكية النار من بندقية على هدف مليء بالمتفجرات كجزء من الاحتفال بالكشف عن جنس المولود، ما أدى إلى اندلاع حريق في ولاية أريزونا، تسبب باحتراق 47000 فدان وتسبب بوقوع خسائر قدرت قيمتها بأكثر من 8 مليون دولار.