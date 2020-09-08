"بارتفاع هو الثالث عالميا"... تركيا تعلن عن موعد انتهاء السد الأكبر في البلاد... صور

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، عن موعد انتهاء السد التركي "يوسف إيلي"، الذي يعتبر ثالث أكبر سد في العالم من حيث الارتفاع، وأكبر سدود تركيا.

وبحسب المديرية العامة لشؤون المياه في تركيا، فإن السد الممول بالكامل من موارد محلية تركية، وبأيدي مهندسين أتراك، سينتج سنويا طاقة كهربائية تقدر بنحو مليار و888 مليون كيلو واط ساعة.

في ولاية #أرتفين شمال شرقي تركيا تم إنهاء 64 في المئة من بناء #أعلى_سد_في_تركيا سد "#يوسف_إيلي" على ارتفاع 270 مترًا#الهوا_للعقارات pic.twitter.com/HSnmBkS3vC — Alhawa Real Estate (@AlhawaRealEst) September 19, 2017

ونوهت المديرية إلى أن هذا السد سيزيد الإنتاج بمعدل 10% بالنسبة للسدود الأخرى في حوض النهر.

وبحسب "الأناضول"، فإنه من المقرر أن تكتمل عمليات تشييد السد بحلول الرابع من أبريل / نيسان من عام 2021.

سيدات تركيات يشاركن في بناء أكبر سد في تركيا والثالث عالمياً.. 25 امرأة يشاركن في بناء سد "يوسف إيلي" شمالي شرق تركيا.. تعرّف قصتهم pic.twitter.com/5cr2P10Of4 — TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2019

وستبلغ قدرة السد الاستيعابية نحو 2 مليار و130 مليون متر مكعب من المياه، وسيرفد الميزانية 1.5 مليار ليرة تركية عند تشييده.