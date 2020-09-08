تشاد تنفي فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس العام القادم

نفت تشاد فتح سفارة لها في مدينة القدس، العام القادم كتبادل للسفراء بين أنجمينا وتل أبيب.

أنجمينا ( تشاد) - سبوتنيك. وبحسب وسائل الأعلام الدولية، أعلنت وزارة خارجية التشاد، ليل الثلاثاء الأربعاء، نفيها القاطع بافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.

وقالت الوزارة في نجمينا في بيان مقتضب دون إيضاحات "ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من لقاء وفد التشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن تشاد و إسرائيل عادت علاقاتهما الدبلوماسية في الـ 20 من يناير/كانون الثاني 2019 عقب تبادل الزيارات بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده عادت إلى أفريقيا، والأخيرة عادت إلى إسرائيل.

وجاءت تصريحات نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما التقى بعبد الكريم ديبي، نجل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، الذي يزور إسرائيل، سرا، على رأس وفد تشادي رفيع المستوى.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه التقى اليوم بعبد الكريم ديبي ورئيس جهاز المخابرات في تشاد، أحمد كوغري، وبحثا تعيين السفراء وفتح قنصليات، فضلا عن إمكانية فتح سفارة لتشاد في مدينة القدس المحتلة.