أمريكا تدرس فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا ، على خلفية الوضع المتعلق بإحدى قادة الاحتجاجات في بيلاروسيا ماريا كوليسنيكوفا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان : إن "الولايات المتحدة تدرس بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء، فرض عقوبات إضافية هادفة لضمان محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في بيلاروسيا".

وذكر بومبيو في البيان سلطات بيلاروسيا بأنها مسؤولة عن توفير الرعاية للسيدة كوليسنيكوفا وغيرها من الأشخاص المحتجزين ظلما.

وأضاف وزير الخارجية أيضًا إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن "اختطاف" كوليسنيكوفا ومحاولات طردها قسراً إلى أوكرانيا ، فضلاً عن أعضاء آخرين بمجلس تنسيق المعارضة، أنطون رودنينكوف وإيفان كرافتسوف.

وختم بومبيو، قائلا "ندعو سلطات بيلاروسيا إلى إنهاء العنف ضد شعبها، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً، بمن فيهم المواطن الأمريكي فيتالي شكلياروف، وإجراء حوار هادف مع الممثلين الحقيقيين للمجتمع في بيلاروسيا ".

وأعلن المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروسيا يوم الاثنين، انقطاع الاتصال مع ثلاثة من ممثلي المجلس، ويقوم المحامون بالبحث عنهم. وهم عضو هيئة رئاسة المجلس ماريا كوليسنيكوفا والسكرتير التنفيذي إيفان كرافتسوف والسكرتير الصحفي أنطون رودنينكوف.

إلى ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام في بيلاروسيا، أن كوليسنيكوفا قد اختطفها مجهولون في وسط مينسك. من جانبها أكدت شرطة مينسك، ووزارة الداخلية ولجنة مراقبة الدولة، لوكالة "سبوتنيك" إنهم لا يملكون أي معلومات عن احتجاز ممثلي المجلس التنسيقي.

وشكلت المعارضة البيلاروسية في ظل الأحداث "مجلسا تنسيقيا" يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الماضية باعتبارها مزورة، وإجراء اقتراع جديد والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وشددت روسيا في هذا السياق على ضرورة تسوية الأوضاع في بيلاروسيا، في أسرع وقت ممكن، بدون أي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية .