الصين تسجل 10 إصابة جديدة بكورونا... بينها 8 دون أعراض

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء ، إن البر الرئيسي سجل حالتي إصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، و ثمانية حالات بدون أعراض، وخروج 12 مريض من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.

بكين - سبوتنيك. وأوضحت اللجنة في بيان إن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85146 ، بما في ذلك 165 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80347 شخصا بعد شفائهم، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة .