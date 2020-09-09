استهداف موكب نائب الرئيس الأفغاني بانفجار في كابول

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عمر الله صالح إن قنبلة انفجرت، صباح اليوم الأربعاء، على جانب طريق في كابول مستهدفة صالح لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.

وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح، على فيسبوك، يقول: "اليوم حاول أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما"، حسبما نقلت رويترز.

وصرح مراد بأن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه، فيما قال مسؤولو وزارة الصحة إنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

وقالت حركة "طالبان"، أمس الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، عقد اجتماعا في الدوحة مع رئيس فريق طالبان الجديد الذي من المقرر أن يدخل في محادثات سلام مع فريق من الحكومة.

ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات في الدوحة، وهي ثمرة اتفاق بين واشنطن وطالبان، بعد إطلاق سراح آخر دفعة تضم نحو ستة من بين 5000 سجين من طالبان، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان من المتوقع أن يتوجه المفاوضون الأفغان جوا من كابول إلى الدوحة هذا الأسبوع، لكنهم في انتظار إشارة من الحكومة الأفغانية بأن عملية الإفراج التي تعترض عليها حكومات غربية تمضي قدما.