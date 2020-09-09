تركيا تعلن القبض على شخصين كانا يستعدان لتنفيذ هجوم إرهابي

أعلنت السلطات التركية، القبض على شخصين كانا يستعدان لتنفيذ هجوم إرهابي في ولاية ماردين جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "خبر ترك" التركية، اليوم الأربعاء "تم إلقاء القبض على شخصين كانا يستعدان لتنفيذ هجوم إرهابي في ولاية ماردين جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا في عملية مشتركة للاستخبارات وقوات الشرطة".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن في وقت سابق، إلقاء القبض على من يعرف بـ "أمير تنظيم داعش في البلاد".

وقال الوزير إن المعتقل وجدت بحوزته "مخططات هامة"، موجها الشكر والتهنئة للأجهزة الأمنية على النجاح باعتقاله.

وأضاف "ضبطنا بحوزة أمير "داعش" المعتقل خططا هامة تتعلق بتهريب سياسيين ورجال دولة إلى سوريا وتنفيذ عمليات في تركيا لإلحاق الضرر باقتصادها".

وأوضح أن "خلية داعش التي أوقفتها الأجهزة الأمنية تلقت تعليماتها من سوريا والعراق".

فيما ذكرت الشرطة التركية، أنها اعتقلت 27 شخصا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي وإنها تشتبه بأنهم كانوا يستعدون لشن هجوم محتمل في تركيا.