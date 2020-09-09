98 مليون إندونيسي من أصحاب الدخل المحدود يحصلون على اللقاح ضد "كورونا" مجانا

أعلن وزير البحوث والتكنولوجيا الإندونيسي، بامبان بروجونيغورو، أن حوالي 98 مليونًا من سكان إندونيسيا من أصحاب الدخل المحدود سيتمكنون من الحصول على اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد مجانًا.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن بروجونيغورو قوله: "ما بين 97 و98 مليون شخص (ممن يتلقون مساعدات من الحكومة)... سيحصلون على اللقاح مجانًا"، مضيفًا أن الحكومة ووزارة الصحة "ستنظران، بلا شك، في الوضع" بالنسبة لأولئك الذين لا يشملهم برنامج المساعدات الحكومية".

وبحسب الوزير، تقوم سلطات الدولة حاليًا بتحديد التكلفة الإجمالية للقاح. ووفقًا للصحيفة، خصصت الحكومة الإندونيسية 280 مليار روبية إندونيسية (18.9 مليون دولار أمريكي) لتطوير لقاح خاص بها في عام 2021.

إلى ذلك، صرح سفير أندونيسيا لدى روسيا الاتحادية، محمد وحيد سوبريادي ، لوكالة "سبوتنيك" بأن الحكومة الإندونيسية تأمل في شراء اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19".

ومنذ بداية تفشي الوباء في إندونيسيا، أصيب أكثر من 200 ألف شخص بعدوى الفيروس وتوفي 8230، وتعافي 142 ألفا.