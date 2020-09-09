وزير الصحة البريطاني يعلق على وقف تطوير لقاح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن تعليق التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا"، لا يعني بالضرورة خطوة إلى الوراء في تطوير العقار.

وقال الوزير: "من الواضح أن هذا وضع صعب بالنسبة لهذا اللقاح بالذات. ولكن في الواقع، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا مع لقاح (ينتج بمشاركة جامعة) أكسفورد. بالإضافة إلى أنها عملية روتينية تجرى خلال التجارب السريرية عندما يتم العثور على شيء يحتاج إلى دراسة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان تعليق التجارب يعني خطوة إلى الوراء في تطوير اللقاح، أوضح هانكوك: "ليس بالضرورة، فالأمر يعتمد على ما يجدونه خلال البحث". وأضاف الوزير أنه حدث شيء مماثل في الصيف الماضي، و"تم حل كل شيء دون مشاكل".

وأوقفت شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر أنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة. كما أن المدة التي سيستغرقها تعليق التجارب السريرية غير معروفة حتى الآن.