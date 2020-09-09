رسالة من إيران إلى زعيم كوريا الشمالية

وجه الرئیس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى زعيم کوریا الشمالية کیم جونغ أون.

وقالت وكالة "إسنا" الإيرانية إن "رئیس الجمهوریة حسن روحاني هنأ جمهوریة کوریا الدیمقراطیة الشعبیة بحلول يومها الوطني"، معربا خلالها عن أمله أن "تتعزز العلاقات الثنائیة بین البلدین فی ظل إرادة ساسة البلدین واستخدام إمكانیاتهما الراهنة في کافة المجالات".

وقال روحاني في الرسالة، "أهنئ سیادتكم وحكومتكم وشعبكم بحلول الذکری الـ72 لتشكیل جمهوریة کوریا الدیمقراطیة الشعبیة، وأرجو أن تتعزز العلاقات الثنائیة بین البلدین في ظل إرادة الساسة للبلدین واستخدام الطاقات الراهنة في کافة المجالات، وأتمنی لكم الصحة ومزید التوفیق والسعادة والبهجة لشعب جمهوریة کوریا الدیمقراطیة الشعبیة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الشهر الماضي، إنه إذا فاز بالانتخابات فإن واشنطن ستبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بولاية نيوجيرسي الأمريكية: "إذا فزنا، فسنعقد صفقات مع إيران بسرعة كبيرة. وسنعقد صفقات مع كوريا الشمالية بسرعة كبيرة". وأضاف: لو لم أفز في انتخابات 2016، لكانت بلادنا في حرب مع كوريا الشمالية الآن".