تيخانوفسكايا: السلطات البيلاروسية "تهاب" المعارضة وتعمل على شل عملها

أعلنت المرشحة السابقة للرئاسة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن سلطات بيلاروس تخشى التفاوض مع المعارضة وتحاول شل عمل مجلس التنسيق وترهيب أعضائه.

وأشارت تيخانوفسكايا: "لكن لا يوجد بديل للمفاوضات، وسيتعين على لوكاشينكو (رئيس بيلاروس) قبول ذلك".

وعن اعتقال سلطات البلاد لمعارضين قالت تيخانوفسكايا: "أطالب بالإفراج الفوري عن مكسيم زناك الذي اعتقل أو الأصح اختطف اليوم".

كما طالبت تيخانوفسكايا بالإفراج عن عضوين في هيئة رئاسة مجلس تنسيق المعارضة هما سيرغي ديليفسكي وماريا كوليسنيكوفا اللذان اعتقلا سابقا، وكذلك ضمان العودة الآمنة إلى البلاد لبافل لاتوشكو وأولغا كوفالكوفا، عضوي هيئة رئاسة المجلس، الموجودين الآن خارج بيلاروس.

وشددت المعارضة، "نضال البيلاروسيين من أجل حقوقهم لم يكن ولن يكون موجهًا ضد روسيا، فمن المهم جدًا عدم إفساد العلاقات الودية بين البلدين".

وتابعت ، "لدى الشعب البيلاروسي ثلاثة مطالب بسيطة للغاية، استقالة لوكاشينكو وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة وشفافة بمشاركة جميع المرشحين، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها السلطات ضد الشعب البيلاروسي.

في سياق متصل، حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم أمس الثلاثاء، من انهيار بلاده، منوها بأن روسيا ستكون التالية إذا حدث ذلك.