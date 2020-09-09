لوكاشينكو: رئيس جهاز المخابرات البيلاروسي فقد منصبه بسبب اعتقال 33 روسيا

صرح بذلك رئيس تحرير إذاعة "موسكو تتحدث" رومان بابيان، الذي سبق أن كان من بين ممثلي وسائل الإعلام الروسية الذين أجروا مقابلة مع لوكاشينكو.

وعين لوكاشينكو فاليري فاكولتشيك، الذي كان يرأس لجنة أمن الدولة سابقًا، وزيرًا للدولة في مجلس الأمن بالبلاد.

وقال الإعلامي: "لقد سألنا، هل بسبب هذه القصة (احتجاز 33 روسيًا). فقد رئيس المخابرات منصبه؟، قال: "نعم".

وفقًا لبابايان، قال لوكاشينكو إنه قيل له إن هؤلاء الـ 33 شخصًا كانوا يقيمون في فندق، ثم انتقلوا إلى منزل داخلي. وقال رئيس الكي جي بي: "لم نكن نضمن أن نكون قادرين على تتبع تصرفات هذه المجموعة، وبعد ذلك أعطيت الأمر باحتجازهم. وبدأنا في معرفة من، ماذا ولماذا".

وأفادت السلطات البيلاروسية في 29 يوليو / تموز عن اعتقال 33 مواطنا روسيا.

أجريت الانتخابات الرئاسية في الجمهورية في 9 أغسطس.

كما قال السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق، يمكن القول بدرجة عالية من الثقة أن الروس المحتجزين في بيلاروسيا هم موظفون في شركة أمنية خاصة، وكانوا في طريقهم إلى البلاد.