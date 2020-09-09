لوكاشينكو: الاحتجاجات في بيلاروس تسيطر عليها واشنطن ووارسو وبراغ وكييف

أكد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أن الاحتجاجات في بلاده تخضع لسيطرة بولندا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وليتوانيا.

مينسك - سبوتنيك. وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء:

"أولا وقبل كل شيء، ما أعنيه بعامل خارجي هو السيطرة من الخارج، في هذه الحالة، نعرف نحن والروس من يسيطر ومن أين تأتي السيطرة: الأمريكيون يسيطرون من مركز بالقرب من وارسو عبر قنوات التلغرام، المركز الثاني هو جمهورية التشيك، ثم ليتوانيا، ولسوء الحظ، يتم إنشاء معاقل في أوكرانيا للتأثير على بيلاروس".

وتابع فيما يخص الاحتجاجات والوضع في البلاد"... لا يوجد زعزعة للاستقرار في البلد، وكما تعلمون لولا العامل الخارجي لما كان ليحدث".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس/ آب، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو - وحصل، فقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.