نوبة سعال ماكرون تثير ذعر الفرنسيين... فيديو

أثارت نوبة سعال طويلة دخل فيها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ذعر الفرنسيين، من احتمالية دخول البلاد في موجة ثانية قوية من فيروس كورونا المستجد.

واضطر ماكرون، بحسب الفيديو المنشور عبر شبكة "يورو نيوز"، إلى قطع خطابه في إحدى الكليات المهنية، بسبب نوبة سعال حادة أصابته.

وزادت نوبة السعال تلك من مخاوف الفرنسيين من انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا.

📹 | #French President Macron met students.



▪️Macron was often seen coughing, therefore interrupting his speech.

▪️Macron took of his mask while coughing.pic.twitter.com/ZQRofxdimX — EHA News (@eha_news) September 8, 2020

​واعتذر ماكرون لكل الحاضرين في كليمة "كليرمون فيراند" بسبب نوبة السعال، وطلب كوبا من الماء وكمامة جديدة، بعدما تلطخت كمامته بآثار السعال الحاد.

وأعادت فرنسا فرض القيود، ووضعت 7 مناطق على القائمة الحمراء، بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بكوفيد 19.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إلغاء جلسته البرلمانية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعدما دخلت ضمن المناطق الحمراء.