رئيس بيلاروس يكشف عن توجيهات بوتين له بشأن الرئيس الأوكراني

كشف رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، عن حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول دعم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقال لوكاشينكو خلال مقابلة شاركت فيها رئيس تحرير "آر تي" و"روسيا سيغودنيا"، مارغاريتا سيمونيان، ردا عن سؤال حول موافقة بوتين بأن يدعم رئيس أوكرانيا:

نعم (دعمني) في العديد من القضايا... (وقال بوتين) تحدث إليه بطريقة أبوية، إنه شاب... وقلت له حسنا، لقد تحدثت إليه، خلال مشاركتي في منتدى هناك، وأوضحت له (لزيلينسكي) أن بوتين ليس هدفه الاستيلاء على كييف... والسيطرة على كل شرق أوكرانيا.

وتابع لوكاشينكو، "بوتين تكفيه روسيا... وناقشنا العديد من القضايا الحياتية وحاولت إقناعه (زيلينسكي)، وهو شخص متفهم وعاملني بشكل جيد".

في وقت سابق، حذر الرئيس البيلاروسي، من انهيار بلاده، منوها بأن روسيا ستكون التالية إذا حدث ذلك، قائلا: "هل تعلمون إلى ماذا توصلنا مع المؤسسات والقيادة الروسية؟ إذا انهارت بيلاروس اليوم، فالتالية ستكون روسيا".