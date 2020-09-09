وفاة عميد من الجيش التركي في إدلب

وقالت الوزارة، في بيان، إن العميد سيزكين أردوغان، توفي أثناء عمله في منطقة عمليات إدلب.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني، نُقل العميد سيزكين أردوغان، الذي كان يعمل في إدلب، إلى المستشفى على أساس أنه مريض. وعلى الرغم من التدخلات الطبية إلا انها فشلت جميعها في إنقاذ حياته.
جاء بيان وزارة الدفاع الوطني كالتالي: العميد سيزكين أردوغان، بطلنا في السلاح، مرض أثناء عمله في منطقة عمليات إدلب في 9 أيلول 2020، ونقل على الفور إلى المستشفى واستشهد رغم كل التدخلات. نود أن نعرب عن تعازينا وصبرنا لشهيدنا القديس الذي فقد حياته في هذا الحادث الذي أغرقنا بألم وأسى عميقين ورحمه الله وعائلته المفجوعة والقوات المسلحة التركية وأمتنا النبيلة.
وستقل طائرة خاصة جثمان الضابط التركي من هاتاي إلى مدينة جناق قلعة ليدفن فيها. وتأتي وفاة الضابط التركي بعد يومين من مقتل جندي تركي متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة معترم قرب أريحا جنوب محافظة إدلب، الأحد الماضي.
واستهدف مجهولون جنودًا أتراك بإطلاق نار من داخل سيارة من نوع "هيونداي سنتافيه"، ثم لاذوا بالفرار على الطريق الدولي "إم 4"، ما أدى إلى إصابتين، أحدهما خطرة والثانية خفيفة. وخسرت تركيا العشرات من جنودها في أثناء عملياتها العسكرية على الأراضي السورية، سواء بالمواجهة مع الجيش السوري أو بتفجيرات من جماعات رافضة للوجود التركي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)