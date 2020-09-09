وفاة عميد من الجيش التركي في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، وفاة عميد من الجيش التركي يعمل في محافظة إدلب السورية. البيان أضاف، أن العميد تم نقله على الفور إلى المشفى لكن التدخلات الطبية فشلت جميعها في إنقاذ حياته.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العميد سيزكين أردوغان، توفي أثناء عمله في منطقة عمليات إدلب.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني، نُقل العميد سيزكين أردوغان، الذي كان يعمل في إدلب، إلى المستشفى على أساس أنه مريض. وعلى الرغم من التدخلات الطبية إلا انها فشلت جميعها في إنقاذ حياته.

جاء بيان وزارة الدفاع الوطني كالتالي: العميد سيزكين أردوغان، بطلنا في السلاح، مرض أثناء عمله في منطقة عمليات إدلب في 9 أيلول 2020، ونقل على الفور إلى المستشفى واستشهد رغم كل التدخلات. نود أن نعرب عن تعازينا وصبرنا لشهيدنا القديس الذي فقد حياته في هذا الحادث الذي أغرقنا بألم وأسى عميقين ورحمه الله وعائلته المفجوعة والقوات المسلحة التركية وأمتنا النبيلة.