روسيا تحسم مواعيد دخول الطلاب الأجانب إليها نهاية الشهر

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تتوقع أن تحدد مواعيد دخول الطلاب الأجانب إلى روسيا بنهاية الشهر الجاري.

وقال لافروف اليوم الأربعاء عقب مفاوضات مع نظيره الكازاخستاني:

"كان هناك اعتبار خاص للمشكلة التي تطورت مع الطلاب الأجانب، سواء مع أولئك الذين درسوا بالفعل لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام في روسيا ويريدون مواصلة هذه العملية، أو مع أولئك الذين التحقوا للتو بهذه الجامعات".

وبحسب قوله، "تم اتخاذ القرار على أساس مقترحات مشتركة لوزارتي الخارجية والتعليم الروسيتين".

وقال لافروف "نريد أن يكون جيراننا من بين أول من يأتون إلينا للدراسة معنا. سيتم تحديد مواعيد محددة في المستقبل القريب... وآمل أن يتم إغلاق هذه القضية في غضون شهر".

وفي التاسع عشر من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الروسية أن الطلاب الأجانب القادمين إلى روسيا للدراسة في الجامعات الروسية بإمكانهم بدء الدراسة بعد 14 يوم من الحجر وتقديم نتيجة فحص كورونا "بي سي آر".

أوصت الخدمة الفيدرالية لمراقبة "حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان" الروسية بالسماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الكليات بعد 14 يومًا من الحجر الصحي بعد قدومهم إلى روسيا.