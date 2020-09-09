أمريكا تقرر خفض عدد قواتها في العراق إلى 3 آلاف قبل نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "القيادة الوسطى ستخفض عدد قواتها في العراق قبل نھاية شھر سبتمبر/ أيلول الجاري".

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن "القيادة الوسطى الأمريكية، قررت تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق من 5600 إلى 3000".

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال، أمس الثلاثاء، إن "الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق"، مضيفا أن ھذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.

كانت واشنطن قد نشرت حوالي آلاف الجنود في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول التنظيم بمفردها.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو/ حزيران الماضي التزامهما بخفض القوات الأمريكية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، ولا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم، فيما وعد الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الجاري، بسحب القوات الأمريكية التي ما زالت في العراق.