برقم قياسي غير مسبوق... حرائق كاليفورنيا تلتهم مليوني فدان

سجلت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدأ حصر خسائرها عام 1987.

ولا تزال فرق الإطفاء تحاول إخماد ألسنة اللهب الممتدة في أنحاء الولاية، بعدما التهمت مساحات قياسية خلال العام الجاري، مقارنة بالإحصاءات السابقة.

وتسببت الحرائق في تدمير أكثر من مليوني فدان، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية، بحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وتشهد ولاية كاليفورنيا موجة حارة غير مسبوقة، تسبب في العديد من الحرائق كان أحدها سببا في إحراق أكثر من سبعة آلاف فدان واشتعل خلال حفل عائلي.

California is experiencing one of its worst wildfire seasons on record, with over 2 million acres of land destroyed in 2020 alone. pic.twitter.com/cSOpRPMFH5 — DW News (@dwnews) September 9, 2020

ويقول موقع "بي بي سي" إن مقاطعة لوس أنجلوس سجلت، يوم الأحد الماضي، أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 49.4 مئوية.