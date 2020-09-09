محامية: كوليسنيكوفا مشتبه بها في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة

وأصبحت كوليسنيكوفا من أول قادة المجلس بهذا الوضع.
"إنها الآن في وضع مشتبه به".
وردا على سؤال توضيحي، أضافت كازاك أن كولسنيكوفا مشتبه بها في ما يسمى "قضية مجلس التنسيق"، والتي بدأت بموجب المادة الخاصة بمحاولة الاستيلاء على السلطة.
وألقي القبض، يوم أمس الثلاثاء، على عضو هيئة رئاسة المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية، ماريا كوليسنيكوفا، على الحدود مع أوكرانيا، والبحث جار عن ممثلين آخرين في المجلس، وهما إيفان كرافتسوف، وأنتون رودنينكوف، بالتعاون مع كييف.
ووفقا لوكالة الأنباء التلفزيونية الأوكرانية: "اجتاز الهاربون نقاط التفتيش الحدودية والجمارك وعند تفتيش السيارة فقدوا أعصابهم"، وانطلقوا بسرعة في اتجاه أوكرانيا حيث كادوا يصدمون أحد عناصر حرس الحدود، وفي الوقت نفسه دفعوا بـ كوليسنيكوفا من السيارة".
من جانبها أكدت لجنة حدود الدولة البيلاروسية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن الأشخاص الثلاثة تم تسجيلهم عند نقطة التفتيش وتوجهوا نحو أوكرانيا "نتيجة لذلك تمكن أنطون رودنينكوف وإيفان كرافتسوف من الهرب، ولم تستطع كوليسنيكوفا فعل ذلك، وتم اعتقالها على الحدود مباشرة، والآن البحث جار عن الهاربين مع الجانب الأوكراني".
وأعلن المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية، يوم الاثنين أمس الأول، انقطاع الاتصال مع ثلاثة من ممثلي المجلس، وقال إن المحامين يقومون بالبحث عنهم. وهم عضو هيئة رئاسة المجلس ماريا كوليسنيكوفا والسكرتير التنفيذي إيفان كرافتسوف والسكرتير الصحفي أنطون رودنينكوف.
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