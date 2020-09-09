محامية: كوليسنيكوفا مشتبه بها في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة

قالت المحامية لودميلا كازاك إن عضو هيئة رئاسة مجلس التنسيق المعارض في بيلاروسيا، ماريا كوليسنيكوفا، موقوفة بالاشتباه بها في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة.