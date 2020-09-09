موسكو تعلق على إيقاف تطوير لقاح شركة "أسترا زينيكا" ضد كورونا

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الكرملين، بأن تعليق شركة "أسترا زينيكا" لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يؤكد الحاجة إلى الحصول على عدة لقاحات في العالم.

وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت روسيا لديها مخاوف بشأن لقاحها:

"هذه الحالة مع الشركة التي ذكرتها تؤكد مرة أخرى على أهمية وجود لقاحات متعددة في كل بلد. وهذا يضمن نتائج اختبار أكثر موثوقية".بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الفروق بين اللقاحات:

"هنا سيكون من المفيد أن نتذكر أن اللقاح الذي هو الآن في المرحلة النهائية من الاختبار، أي أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي هو لقاح بشري، بينما تتحدث شركة "أسترا زينيكا" عن لقاح للقرود. على أي حال، يعتقد علماؤنا أن اللقاح البشري أكثر موثوقية بهذا المعنى، وحتى الآن كل شيء يسير على ما يرام".

وأوقفت شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر إنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة. كما أن المدة التي سيستغرقها تعليق التجارب السريرية غير معروفة حتى الآن.