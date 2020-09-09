بيلاروسيا تنضم إلى تجارب لقاح "سبوتنيك V" وتبدأ بأحد كبار مسؤوليها

قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، اليوم الأربعاء، إن وزارة الصحة البيلاروسية انضمت إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد.

ونوه رئيس الوزراء البيلاروسي بأن السلطات البيلاروسية في "مرحلة مفاوضات نهائية" مع روسيا حول اللقاح الروسي.

وأضاف قائلا: "لقد انضمت وزارة الصحة البيلاروسية إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية".

وكشف جولوفتشينكو في تصريحه، قائلا: "أنا أحد المشاركين في هذه المرحلة. لذلك، يجب أن تكتمل الإجراءات قريبًا، يجب تسجيل اللقاح وفقا لمعايير التشريعات البيلاروسية".

وأكدت وزارة الصحة الروسية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن الوزارة والجهات الصحية الروسية تقوم بمراقبة حالة الموطنين الذين تلقوا اللقاح من خلال تطبيق خاص يجمع البيانات الخاصة بكل مواطن ويقوم بمعالجتها ومراقبتها.

قالت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة الروسية، في بيان خاص للصحفيين اليوم، إن التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للمواطنين من الفئات الأكثر تعرضا للخطر في روسيا سيبدأ في المستقبل القريب.

ونوهت الوازرة في بيانها، بأن الكوادر الطبية الروسية تتابع حالة المواطنين الذين يتلقون جرعات اللقاح، مؤكدة أنه: "بمساعدة تطبيق خاص، ستتم مراقبة حالة المواطنين من الفئات المعرضة للخطر، وسيبدأ تطعيمهم في إطار التداول المدني (للقاح) في الأقاليم الروسية في المستقبل القريب، وسيتم أيضًا تضمين بيانات عن حالاتهم في نظام معلوماتي فيدرالي وسيعرض على الحكومة".

وبينت الوزارة أنها "ستستخدم هذه الطريقة (التطبيق الخاص) لرصد الحالة الصحية للأشخاص الذين تم تلقيحهم لأول مرة في العالم".