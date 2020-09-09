إيران تعلن أنها تتعرض لهجوم شديد

قال محمد جواد أذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بلاده تتعرض لأشد الهجمات السيبرانية، ورغم ذلك تمكنت من تحقيق رقما قياسيا في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أكد الوزير أن بلاده "وبشهادة الأمم المتحدة، حققت على مدى عامين متتاليين الرقم القياسي عالميا في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)".

وتابع خلال اجتماع رجال الأعمال والنخب وأصحاب المهن في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في محافظة زنجان: الاقتصاد الإيراني تأثر سلبا من جراء الحظر الجائر المفروض على البلاد ولاسيما في المجالات النفطية والمصرفية".

وأشار الوزير إلى أن "إحصائيات العام الماضي في البلاد تشير إلى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 31 في المئة رغم هذه التحديات".

لافتا إلى أنه "كان المقرر وفقا للخطة التنموية السادسة أن يبلغ نمو القيمة المضافة لدى قطاع الـ "اي سي تي" 5.18 في المئة".

وأكد الوزير أن الشبكة الدولية للمعلومات في بلاده "تتعرض حاليا إلى أشد الهجمات السيبرانية، بينما لم تتأثر الشبكة الداخلية بهذه الهجمات؛ الأمر الذي يدل على الاستثمارات والعمل الدؤوب في سياق حماية الشبكة الوطنية للمعلومات".