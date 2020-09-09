رئيس جنوب السودان يتحدث عن التكامل الاقتصادي مع إثيوبيا

قال رئيس جنوب السودان سيلفا كير إن الوقت قد حان لتعميق العلاقات الثنائية بين جوبا وأديس أبابا، مشيرا إلى مساعي البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تصريح سيلفا كير، جاء خلال استتقباله الرئيس السابق والمبعوث الخاص لرئيس وزراء إثيوبيا مولاتو تيشوم، في جوبا.

وأضافت: "ناقش الجانبان سبل خدمة مصالح إثيوبيا وجنوب السودان من خلال التطوير المشترك لمشاريع البنية التحتية والطرق والكهرباء على وجه الخصوص للربط بين البلدين".

وقال رئيس جنوب السودان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: "سنصدر دعوة رسمية من وزارة الطرق والجسور لنظرائهم الإثيوبيين لإرسال فريقهم الفني إلى جوبا للبدء في مشروع الطريق المتفق عليه الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان".

وأضاف سيلفا كير: "حان الوقت لجنوب السودان وإثيوبيا لتعميق علاقاتهما الثنائية من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية المختلفة لتسريع عملية التكامل الاقتصادي في المنطقة".

وقال رئيس إثيوبيا السابق مولاتو تيشوم، إن أديس أبابا تتطلع إلى تحقيق مشاريع البنية التحتية هذه بين إثيوبيا وجنوب السودان.