الطاقة الأمريكية تعلن انخفاض إنتاج النفط العالمي في أغسطس بنحو 10 مليون برميل يوميا

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض إنتاج النفط في العالم في شهر آب/أغسطس، بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، ليبلغ 91.5 مليون برميل يوميًا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة: "وفقا لتقييم الإدارة، فإن الإنتاج العالمي للهيدروكربونات السائلة بلغ في شهر آب/أغسطس 91.5 مليون برميل يوميا في المتوسط، بانخفاض قدره 9.7 مليون برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأضاف التقرير: "بحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة، فإن متوسط استهلاك النفط في العالم سيبلغ 93.1 مليون برميل يوميًا في عام 2020، أي أقل بمقدار 8.3 مليون برميل يوميًا عن عام 2019، ثم يعود إلى نمو 6.5 مليون برميل يوميًا، في عام 2021".

كما خفضت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط لعام 2021، حيث جاء في التقرير: "تتوقع الإدارة أن يبلغ إنتاج الهيدروكربونات السائلة في العالم 99.3 مليون برميل يوميا"، وبهذه الحالة تكون الوزارة قد خفضت توقعاتها بشكل طفيف في آب/أغسطس للإنتاج العالمي العام المقبل، عند 99.4 مليون برميل يوميًا.

ويعكس هذا الانخفاض إلى حد كبير انخفاضًا في الإنتاج من قبل دول "أوبك +"، فضلاً عن انخفاض في التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة بسبب انخفاض أسعار النفط، بحسب التقرير.