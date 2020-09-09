الموافقة على إجراء تجارب سريرية على لقاح صيني ضد كورونا

أعلنت جامعة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، أن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل بخاخ للأنف تم تطويره في الصين، تمت الموافقة عليه لإجراء تجارب إكلينيكية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تم تطوير اللقاح من قبل مختبر جامعة هونغ كونغ بالتعاون مع جامعة "سيامينسك" وشركة الأدوية "بيجينغ وانتاي بيولوجيكال فارماسي".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا أول لقاح بخاخ للأنف تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتجارب السريرية البشرية.

وسبق أن قالت شركة "شاينا ناتيونال بيوتيك غروب" أن ستة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تم تطويرها في الصين قيد التجارب السريرية.

يشار إلى أنه في الـ19 آب/أغسطس، شاركت السفارة الروسية لدى الصين في جلسة إحاطة عبر الإنترنت بمشاركة عالم الوبائيات الصيني المعروف، تشونغ نانشان، حيث نظمت الفعالية من قبل إدارة المراسم بوزارة الخارجية الصينية، والتي كانت مخصصة لقضايا الساعة الخاصة بالوقاية من وباء "كوفيد -19" ومكافحته.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19" ، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-V" بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.