الجيش المالي يعلن مقتل 3 جنود في كمين وسط البلاد

أعلن الجيش المالي عن مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين في كمين نصبه مسلحون على الطريق لوحدة عسكرية بمنطقة ديابالي وسط البلاد.

نواكشوط- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الجيش أن الكمين نفذه مسلحون وانهم استولوا على مركبتين عسكريتين ولاذوا بالفرار.

ويعتبر هذا رابع هجوم يستهدف قوات الجيش المالي بعد الانقلاب العسكري الذي اطاح في 18 آب/ أغسطس الماضي بحكم إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن الانقلابيون في مالي أنهم سيلتزمون بتعهدات الدولة واتفاقياتها السابقة تجاه القوات الأجنبية التي تحاول منذ 2012 استعادة الاستقرار في مناطق الشمال وخاصة القوة الفرنسية "برخان" والبعثة الأممية والوحدات العسكرية الأوربية والأفريقية.

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لاتزال الهجمات المسلحة متواصلة ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وأعلن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مالي رفع حظر التجول، الذي تم فرضه في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بوبكر كيتا الشهر الماضي.

وأكد المجلس العسكري في بيان مقتضب، الأحد الماضي "رفع حظر التجول المطبق في البلاد منذ 18 أغسطس/آب الماضي"، وهو تاريخ الإطاحة بالرئيس كيتا.