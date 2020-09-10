بومبيو: تسميم المعارض نافالني تم بأمر من "مسؤولين روس كبار"

زعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن "هناك احتمالا كبيرا" أن مسؤولين روس رفيعي المستوى متورطون بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

موسكو - سبوتنيك. قال بومبيو في مقابلة مع الصحفي بن ​​شابيرو نشرتها وزارة الخارجية: "أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّداً للشعب الروسي".

وأضاف بومبيو: "أوضح الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة للروس، أننا نتوقع أنهم (السلطات الروسية) سيقدمون المسؤولين إلى العدالة. سنفعل كل ما في وسعنا للتوصل إلى استنتاج من هو المسؤول عن هذا الحدث".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.

وأكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق، أن بلاده يمكن أن ترسل المعلومات المطلوبة المتعلقة بقضية المدون الروسي أليكسي نافالني، إلى موسكو، مضيفا بأن هذه العملية طويلة ومرتبطة بظهور معلومات جديدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق، أن التحاليل التي أجريت في المختبر التابع للجيش الألماني كشفت أن نافالني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

وأعربت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عن احتجاجها للسفير الألماني في موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، على خلفية الاتهامات والإنذارات الموجهة لروسيا في ضوء قضية المدون الروسي، أليكسي نافالني، حيث حملت الحكومة الألمانية وحلفاءها في الناتو والاتحاد الأوروبي، المسؤولية الكاملة عن عواقب مثل هذه السياسة.

من جانبه أكد الخبير الروسي ليونيد رينك، الذي شارك بشكل مباشر في تطوير "نوفيتشوك"، أن خروج أليكسي نافالني من الغيبوبة يشير إلى أنه في حال افترضنا تسميمه، لم يتم استخدام نوفيتشوك.

وقال رينك لوكالة "سبوتنيك": "أستبعد تسممه، لأنه لا توجد أعراض. ولكن حتى لو تم استخدام جرعة أقل بـ 400 مرة من الجرعة المميتة ، فإنه سيخرج من غيبوبة، لكن حدقة عينيه ستبقى منقبضة، ولم تكن هناك مثل هذه الأعراض".