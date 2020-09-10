"تعاون تاريخي" بين ميسي وشركة إسرائيلية

كشفت صورة يظهر فيها نجم نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، وهو يرتدي قميصا عليه العلامة التجارية لشركة "أوركام" الإسرائيلية، عن اتفاق تم بين الطرفين.

وبحسب حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية فهناك "تعاون تاريخي"، حدث بين ميسي والشركة الإسرائيلية.

تعاون تاريخي.. نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية ويساعد الشركة على توزيع الإبتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم. يلتقي ميسي بمكفوفين ويمنحهم جهاز OrCam MyEye وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة. تصوير: OrCam pic.twitter.com/pPnoWzcIYT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 9, 2020

​وجاء في الحساب الرسمي أن "نجم كرة القدم ليونيل ميسي هو السفير الجديد لشركة "أوركام" الإسرائيلية".

ولفت إلى أن ميسي سوف "يساعد الشركة على توزيع الابتكارات التكنولوجية التي طورتها للمصابين بالعمى أو ضعف البصر من أجل مساعدتهم".

وقالت إن ميسي سوف يلتقي بمكفوفين و"يمنحهم جهاز OrCam MyEye وهو حل تكنولوجي صنعته الشركة".