الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية عسكرية هي "الأكبر في تاريخه"

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ضد قوات وصفها بـ"المعادية" على الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية واسعة النطاق لتدمير مقار تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية".

وأشارت الوكالة إلى أن العملية تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، وشملت "سلسلة عمليات واسعة النطاق لتدمير عدد كبير من مقرات الجماعات الإرهابية المعادية للثورة في الجدار الحدودي للمنطقة الشمالية الغربية من البلاد".

ولفتت الوكالة إلى العملية نفذت باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية وصواريخ ذكية تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، وقتل بها عدد كبير من العناصر المهمة والبارزة وجرح عدد آخر.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأشراك المتفجرة من مقرات هذه المجموعات المعادية للثورة.

وأكدت الوكالة أن هذه "أكبر العمليات للقوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث ألحقت خسائر فادحة بالثورة المضادة وأدت إلى عدم تشغيل قواعدها على طول الحدود".