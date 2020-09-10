الجيش الإيراني يعلن عن عملیات برمائية هجومية "للسيطرة على السواحل"

أعلن الجيش الإيراني، أن "القوات الخاصة والبحرية نفذت عمليات برمائية معقدة في سواحل مكران من الجانبين، ضمن مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة التي انطلقت صباح اليوم الخميس.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "جرى بنجاح، في هذه العمليات الهجومية التي تم تخطيطها وتنفيذها للسيطرة على السواحل، استخدام معدات بحرية وطيران للقوة البحرية وناقلات جند برمائية للقوة البرية مع إسناد من مقاتلات قاذفات قنابل تابعة للقوة الجوية".

وأضافت الوكالة أنه "تم نقل غالبية القوات والمعدات بدعم من الوحدات القتالية من قبل السفن الناقلة إلى الساحل وتنفيذ العمليات البرمائية الهجومية بنجاح، مشيرة إلى أن القصف الجوي تم بقاذفات القنابل التابعة للقوة الجوية، بالإضافة إلى قصف الساحل بواسطة المدمرات والقطع البحرية الراجمة للصواريخ والقذائف على نطاق واسع، وتدمير الأهداف والقوات المعادية من الجو والسطح وتحت السطح بواسطة قوات العمليات الخاصة".

وانطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني، صباح اليوم، جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ضد قوات وصفها بـ"المعادية" على الحدود الشمالية الغربية للبلاد. ونفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية واسعة النطاق لتدمير مقار تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية".