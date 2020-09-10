لوكاشينكو: بيلاروس لديها ما يكفي من القوانين لإنقاذ البلاد وعدم تكرار مصير أوكرانيا وليبيا وسوريا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن للجمهورية ما يكفي من القوانين لتهدئة الوضع "لإنقاذ البلاد" وعدم تكرار مصير أوكرانيا وليبيا وسوريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" الحكومية اليوم الخميس.

وقال لوكاشينكو أثناء تقديم المدعي العام الجديد لبيلاروسيا أندريه شفيد: "أكرر مرة أخرى: أنا لا أحثكم على خرق القوانين، لدينا تشريعات وقوانين كافية لإنقاذ البلاد من هذا الغزو، حتى لا يتكرر مصير أوكرانيا وليبيا وسوريا وما إلى ذلك، ولاستقرار الوضع في هذا البلد. لذلك تصرفوا وفقًا للقانون وتذكروا أنكم مواطنون مثل رئيس الدولة".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس/ آب، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الرئيس البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو - وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.