مناورات ذو الفقار 99... الجيش الإيراني يسقط "طائرة مسيرة معادية" بواسطة صاروخ جوي

أعلنت القوات الجوية الإيرانية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة معادية مفترضة بواسطة صاروخ "شلمجة"، خلال مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "كانت الطائرة المسيرة تسير بسرعة كبيرة وارتفاع عال وتعتزم الدخول إلى المنطقة العامة للمناورات ورغم أنها كانت ذات مقطع راداري ضئيل جدا فقد تم رصدها من قبل المنظومات الرادارية لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي الذي أجال عملية الاعتراض والتدمير لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش، والتي تمكنت من تدمير الطائرة بإطلاق ناجح لصاروخ "سطح - جو" شلمجة المطور".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار 99" الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن "مواجهة الطائرات المسيرة ومنعها من دخول منطقة المناورات الواسعة وتوجيهها نحو الأماكن المطلوبة، يعد من ضمن حالات التمرين في هذه المناورات".

واعتبر الأدميرال إيراني "المسؤولية الذاتية والحقيقية للدفاع الجوي هي الرصد الكامل لأجواء البلاد من خارج الحدود"، مضيفا أنه "خلال مناورات "ذوالفقار 99" يتم الرصد الكامل لتحركات القوات الاقليمية والدولية وكذلك توجيه التحليقات الهجومية وتحديد المسارات ومواقع الأهداف في الحالات الضرورية والاضطرارية".

ووجه الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، تحذيرا إلى الطائرات الأجنبية التابعة للدول التي تقع خارج المنطقة. وأعلن المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني الأدميرال شهرام إيراني، عن "توجيه تحذيرات من قبل الدفاع الجوي للجيش للطائرات التابعة للقوات الأجنبية للدول من خارج المنطقة للابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات".

وانطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني، صباح اليوم، جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخه، ضد قوات وصفها بـ"المعادية" على الحدود الشمالية الغربية للبلاد. ونفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عملية واسعة النطاق لتدمير مقار تابعة لجماعات وصفتها بـ"الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية".