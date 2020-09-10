شركة بريطانيا مطورة للقاح ضد "كورونا" تنتظر نهاية العام لمعرفة فعاليته

تتوقع شركة الأدوية البريطانية "AstraZeneca" أن تكتشف بنهاية العام الحالي مدى فعالية العقار الذي عملت على تطويره لمكافحة فيروس "كورونا" وبالتالي إمكانية استئناف تجاربها على العقار.

وبحسب تصريحات لرئيس الشركة، باسكال سوريو، لـ"رويترز" قال "قبل نهاية العام يمكننا ان نعرف إن كان اللقاح يقي من الإصابة بالفيروس أم لا".

مضيفا في الوقت ذاته إلى الحاجة للمزيد من الاختبارات لإجراء تشخيص دقيق على الشخص الذي ظهرت عليه مضاعفات بعد اللقاح، مشددا على أن هذه البيانات سيتم نقلها إلى لجنة سلامة مستقلة، لتخبر الشركة لاحقا ما إذا كان يمكنها مواصلة الاختبار.

وأوقفت شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

وقال متحدث باسم الشركة، إن "عملية التحقق الروتينية" أدت إلى تعليق الاختبار. وبحسب قوله، فـ"أسترا زينيكا" "تعمل على الإسراع في دراسة الأمر من أجل تقليل التأثير المحتمل على توقيت الاختبارات".

ووفقا للمتحدث، فتعليق الاختبارات "روتيني" وضروري في مثل هذه الحالات.

ومن غير المعروف إلى الآن طبيعة التأثير الجانبي للقاح، ومع ذلك، تقول المصادر أنه من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة.